صدر بالرائد الرسمي: أمر رئاسي بتسمية منصف الكشو رئيسا أولا لمحكمة التعقيب

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، أمر رئاسي يتعلق بتسمية منصف الكشو في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.





