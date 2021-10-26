اتحاد "إجابة" يدعو رئيسة جامعة منوبة إلى فتح تحقيق فوري حول سقوط سقف قاعة تدريس بكلية الآداب بمنوبة مؤخرا

دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، اليوم الثلاثاء، رئيسة جامعة منوبة، إلى فتح تحقيق فوري حول سقوط سقف قاعة تدريس بكلية الآداب بمنوبة، إثر هطول الأمطار بغزارة في الأيام القليلة الماضية.



وأوضح اتحاد "إجابة" في بيان له، أن قاعة التدريس عدد 341 بقسم الفرنسية بكلية الآداب بمنوبة تعرضت لسقوط سقفها، مبرزا ضرورة فتح تحقيق فوري حول ملابسات هذه الحادثة التي كادت تتسبب في كارثة تُعرض حياة الطلبة والأساتذة للخطر فضلا عن تحديد مسؤوليات المتسببين فيها.



واعتبر "إجابة"، أنه طيلة عهدة رئيسة جامعة منوبة التي تولت مسؤوليتها على رأس جامعة منوبة منذ 4 سنوات، سجلت الجامعة غيابا تاما للمتابعة والصيانة للبنية التحتية للمؤسسات الجامعية بمنوبة رغم التشكّيات المتعددة.



وحملت النقابة رئيسة جامعة منوبة المسؤولية الكاملة في حال مواصلة اللامبالاة تجاه سلامة أرواح أفراد العائلة الجامعية وعدم التدخل الفوري للقيام بالإصلاحات اللازمة.



كما نبهت الى ضرورة إيلاء الجامعة العمومية الاهتمام اللازم "عوض إبرام اتفاقيات هامشية مع الوكالة الفرنكوفونية حول مشروع الجامعة الخاصة الفرنسية غير القانونية والذي لن يخدم سوى مصلحة فئة ضيقة تنفذ أجندات لا علاقة لها بالجامعة العمومية التونسية"، حسب نص لبيان.



وذكر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بأنه دق نواقيس الخطر منذ سنوات حول خطر اهتراء البنية التحية بالجامعة التونسية مع تكرار حوادث سقوط أسقف القاعات وتراكم أكوام الفضلات وانعدام الصيانة لمختلف الفضاءات الجامعية والتقليص المتواصل في ميزانية وزارة التعليم العالي.



