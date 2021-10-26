منوبة: غدا إضراب بيوم عن الدراسة بكلية الآداب احتجاجا على حرمان الطلبة من الترسيم في الماجستير والعميد يؤكد تواصل النظر في مطالب الاعتراض

وات - أعلن المكتب الفيدرالي فاطمة البحري للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ إضراب عن الدراسة بيوم غدا الاربعاء، احتجاجا على حرمان عدد من الطلبة من الحق في الترسيم في الماجستير، ومنعهم من مواصلة مشوارهم الأكاديمي.



وأوضحت الكاتبة العامة للمكتب، رجاء عمري، لـ(وات)، رفض لجان الماجستير بكلية الآداب لعديد الاختصاصات في القائمات التكميلية الصادرة بعد جلسات لتفاوض في الغرض، وإقصاء عديد الطلبة من حقهم في الترسيم.



وبيّنت، ان المطلب الاساسي يتمثل في مبدأ الحق في الترسيم في الماجيستير للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط والذين يتمتعون بأولوية الترسيم والذي تم تجاوزه وتغييبه، محملة عميد الكلية مسؤولياته في تطبيق القانون على كل من يتجاوزه، وخاصة الاتفاقات السارية بالمجلس العلمي والجلسات التفاوضية الرسمية بخصوص هذا الملف، وفي وضع حد لسياسة المماطلة والإستهتار بمستقبل الطلبة الأكاديمي التي تنتهجها بعض الأطراف.



وطالب المكتب، كذلك، في بيان له، صدر أمس الاثنين، وتحصلت (وات) على نسخة منه، بتقديم توضيحات حول جملة التجاوزات التي تطال هذا الملف وتمس من المصلحة الفردية والجماعية للطلبة، وخاصة حول إدراج معطيات بعض الطلبة في ماجيستير مختلف عن الإختصاص الذي قدموا مطالب إعتراض من أجل إعادة النظر فيه و دراسته.

ونبه المكتب في بيانه، من محاولة التلاعب بملف الماجستير من أجل تصفية حسابات ضيقة لا تعني الطالب في شيء، مهددا بالدخول في اضراب عام عن الدراسة بداية من الاثنين القادم اذا لم يتم تسوية هذا الملف.

من جهته ، صرح عميد الكلية، منصف التايب لـ(وات)، ان جملة مطالب الماجستير ترد على اللجان المختصة التي تضم أساتذة الكلية، وقد عكفت هذه الاخيرة على دراسة جميع المطالب في الآجال، وقامت بقبول من توفرت فيهم الشروط وفق المقاييس المعتمدة والمتعلقة بالمعدل العام ومعدل الوحدات وسنوات الرسوب وغيرها.

وأضاف، ان مطالب اعتراض وردت في الغرض وقامت نفس اللجان بدراستها ليتم قبول البعض، في انتظار تضاعف العدد، مع تواصل عملية دراسة المطالب، وذلك حسب الامكانيات وحسب طاقة الاستيعاب تدريسا وتأطيرا.

وبيّن في نفس الاطار، مدى تعاون إدارة الكلية واللجان في هذا الاطار، وفي حل جميع الاشكاليات التي تواجه الطلبة في مختلف أوجه الحياة الجامعية داخل الكلية.



