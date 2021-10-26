إيناس العيادي: الشروع منذ مساء أمس الاثنين في توجيه الارساليات القصيرة للمسنين المعنيين بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 11:30قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أفادت مستشارة وزير الصحة إيناس العيادي أنه تم الشروع منذ يوم أمس الاثنين في توجيه إرساليات قصيرة تتضمن دعوات إلى المسنين الذين فاقت أعمارهم 75 سنة فما فوق المعنيين بالتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للتوجه لمراكز التلقيح التي اعتادوا التوجه اليها


و أوضحت إيناس العيادي في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنه سيتم مبدئيا تطعيم الشريحة العمرية من المسنين الذين فاقت أعمارهم 75 سنة ليقع بعد ذلك تعميم التطعيم بالجرعة الثالثة على بقية المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لافتة الى أنه سيقع اعتماد نفس نوع التلقيح المستعمل في الجرعتين الأولى والثانية أو نوع آخر يتلاءم معهم

ودعت العيادي جميع المسنين الذين تلقوا دعوات للتلقيح بالجرعة الثالثة إلى عدم التخلف عن هذا الموعد الهام حيث ستمكنهم هذه الجرعة الإضافية من تعزيز مناعتهم الجسدية وحمايتهم من المعاناة من المضاعفات الخطيرة في حال إصابتهم بفيروس كورونا خاصة وأنهم يعانون من هشاشة صحية كبرى في هذه المرحلة من العمر حسب تقديرها.

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