الحمامات تستضيف دورة دولية في كرة اليد بمشاركة منتخبات تونس وسويسرا و مونتيغرو والراس الاخضر

-يجري المنتخب التونسي لكرة اليد تربصا تحضيريا بداية من يوم 30 اكتوبر الجاري الى 6 نوفمبر المقبل بمنطقة نابل - الحمامات

وتنظم الجامعة التونسية لكرة اليد بمناسبة التربص دورة دولية يومي 4 و6 نوفمبرالمقبل بقاعة الحمامات بمشاركة منتخبات سويسرا والراس الاخضر ومونتينغرو وتونس حسب ما افاد به وكالة "وات" مصدر من الجامعة.



ويشارك المنتخب الوطني في الدورة الدولية باللاعبين المحترفين في الخارج .



وسيعلن المدرب الوطني سامي السعيدي قائمة لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد يوم 29 اكتوبرالجاري.



ويذكر ان المنتخب التونسي وصيف بطل افريقيا يستعد للمشاركة في بطولة افريقيا للامم التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 جانفي 2022 .

وكان المنتخب المصري توج بالدورة الماضية التي استضافتها تونس بعد فوزه في الدور النهائي يوم 26 جانفي 2020 على نظيره التونسي 27-22.





