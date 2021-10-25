البطولة العربية للاندية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز بصعوبة على الغرافة وجمعية الحمامات تنهزم امام الوكرة

حقق الترجي الرياضي فوزا صعبا، مساء اليوم الاثنين، على حساب الغرافة القطري بنتيجة 35-34 في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية لكرة اليد للاندية الابطال.



وانقادت جمعية الحمامات بمناسبة ذات الجولة لحساب المجموعة الاولى الى الهزيمة بنتيجة 25-28 امام الوكرة القطري.

وكان مكارم المهدية قد تابع مشواره الايجابي في منافسات البطولة، التي تنظمها جمعية الحمامات، اثر فوزه في وقت سابق اليوم الاثنين على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 27-25 لحساب المجوعة الثانية.

ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 في اطار المجموعة الاولى.



نتائج الجولة الثانية:

الاثنين 25 اكتوبر

المجموعة الاولى

شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22

جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28

المجموعة الثانية

امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27

الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34



نتائج الجولة الاولى - الاحد 24 اكتوبر

المجموعة الاولى

الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24

جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26

المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23

الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24



ترتيب المجموعة الاولى ن ل

1-الوكرة القطري 4 2

2-جمعية الحمامات 2 2

-اغادير المغربي 2 2

4-العين الاماراتي 0 1

-الساورة الجزائري 0 1



ترتيب المجموعة الثانية ن ل

1-الترجي الرياضي 6 2

-مكارم المهدية 6 2

3-امل سكيكدة 0 1

-الغرافة القطري 0 2

-الجزيرة الاماراتي 0 1



برنامج مباريات الثلاثاء 26 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

س 16 العين الاماراتي - الوكرة القطري

س 18 جمعية الحمامات- الساورة الجزائري



المجموعة الثاني

س 16 امل سكيكدة - الترجي الرياضي

س18 الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري



