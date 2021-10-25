البطولة العربية للاندية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز بصعوبة على الغرافة وجمعية الحمامات تنهزم امام الوكرة

حقق الترجي الرياضي فوزا صعبا، مساء اليوم الاثنين، على حساب الغرافة القطري بنتيجة 35-34 في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية لكرة اليد للاندية الابطال.
وانقادت جمعية الحمامات بمناسبة ذات الجولة لحساب المجموعة الاولى الى الهزيمة بنتيجة 25-28 امام الوكرة القطري.
وكان مكارم المهدية قد تابع مشواره الايجابي في منافسات البطولة، التي تنظمها جمعية الحمامات، اثر فوزه في وقت سابق اليوم الاثنين على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 27-25 لحساب المجوعة الثانية.
ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 في اطار المجموعة الاولى.
نتائج الجولة الثانية:
الاثنين 25 اكتوبر
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34
نتائج الجولة الاولى - الاحد 24 اكتوبر
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
ترتيب المجموعة الاولى ن ل
1-الوكرة القطري 4 2
2-جمعية الحمامات 2 2
-اغادير المغربي 2 2
4-العين الاماراتي 0 1
-الساورة الجزائري 0 1
ترتيب المجموعة الثانية ن ل
1-الترجي الرياضي 6 2
-مكارم المهدية 6 2
3-امل سكيكدة 0 1
-الغرافة القطري 0 2
-الجزيرة الاماراتي 0 1
برنامج مباريات الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
س 16 العين الاماراتي - الوكرة القطري
س 18 جمعية الحمامات- الساورة الجزائري
المجموعة الثاني
س 16 امل سكيكدة - الترجي الرياضي
س18 الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري
وانقادت جمعية الحمامات بمناسبة ذات الجولة لحساب المجموعة الاولى الى الهزيمة بنتيجة 25-28 امام الوكرة القطري.
وكان مكارم المهدية قد تابع مشواره الايجابي في منافسات البطولة، التي تنظمها جمعية الحمامات، اثر فوزه في وقت سابق اليوم الاثنين على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 27-25 لحساب المجوعة الثانية.
ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 في اطار المجموعة الاولى.
نتائج الجولة الثانية:
الاثنين 25 اكتوبر
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34
نتائج الجولة الاولى - الاحد 24 اكتوبر
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
ترتيب المجموعة الاولى ن ل
1-الوكرة القطري 4 2
2-جمعية الحمامات 2 2
-اغادير المغربي 2 2
4-العين الاماراتي 0 1
-الساورة الجزائري 0 1
ترتيب المجموعة الثانية ن ل
1-الترجي الرياضي 6 2
-مكارم المهدية 6 2
3-امل سكيكدة 0 1
-الغرافة القطري 0 2
-الجزيرة الاماراتي 0 1
برنامج مباريات الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
س 16 العين الاماراتي - الوكرة القطري
س 18 جمعية الحمامات- الساورة الجزائري
المجموعة الثاني
س 16 امل سكيكدة - الترجي الرياضي
س18 الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري
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