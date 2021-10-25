توزر: مطالب بعودة نشاط الخط الحديدي 13 الى ولاية توزر بعد توقفه لأكثر من سنتين

وات - جدّد عدد من المواطنين والناشطين في المجتمع المدني بولاية توزر خلال وقفة احتجاجية نفّذوها اليوم أمام مقر الولاية مطلبهم بعودة نشاط الحديدي رقم 13 على مستوى الجهة المتوقف منذ أكثر من سنتين وذلك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تنفذ بصفة دورية للتحسيس بأهمية عودة نشاط هذا الخطّ.



وبيّن عدد من المحتجين في تصريحات لـ(وات) أن الخط الحديدي رقم 13 رغم استعادة نشاطه منذ سنتين على طول الخطّ إلا أنه يتوقف في معتمدية المتلوي بولاية قفصة ولا يصل الى الجهة لذلك ظل المواطنون وخاصة الطلبة والمرضى المتوجهون الى مؤسسات صحية في العاصمة أو المدن الكبرى محرومون من خدمات الخط لأسباب يجهلها المواطن في الجهة.

وقال عدد منهم كذلك إن أهمية الخط تكمن أيضا في ربط الجهة بمحيطها الإقليمي وبكبرى المدن ليمثل النقل الحديدي أداة تكامل مع النقل البري والجوي علاوة على أهميته باعتبار انخفاض تكلفة السفر وانخفاض تكلفة جلب المواد الاستهلاكية خاصة مواد البناء عبر عربات القطار.

وفي السياق ذاته أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي المشارك في الوقفة الاحتجاجية حاجة الجهة الى عودة النقل الحديدي نظرا لملاءمة سعره مع المقدرة الشرائية للمواطن وخصوصا في جلب مواد البناء بأسعار أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى معتبرا توقف نشاط الخط عملية تعطيل مقصودة من بعض الأطراف حسب تقديره.

واعتبر أن قطاع النقل في الجهة يعاني تهميشا بصفة عامة بما فيه النقل الجوي والحديدي تضاف الى صعوبات يعيشها القطاع السياحي موجها دعوته الى الحكومة للنظر في مطلب المواطنين في هذه الجهة باعتبار الطابع الاجتماعي للنقل الحديدي نظرا لحاجة أبناء الولاية للتنقل للدراسة والعلاج في جهات أخرى.



