البطولة العربية للاندية لكرة اليد: مكارم المهدية يفوز على امل سكيدة الجزائري 27-25

تابع مكارم المهدية مشواره الايجابي في منافسات البطولة العربية للاندية الابطال لكرة اليد التي تنظمها جمعية الحمامات اثر فوزه اليوم الاثنين على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 27-25 بمناسبة الجولة الثانية من منافسات المجوعة الثانية.
ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 وذلك في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.
الاثنين 25 اكتوبر
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
س 18 - جمعية الحمامات - الوكرة القطري
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
س 18 - الترجي الرياضي - الغرافة القطري
نتائج الجولة الاولى
الاحد 24 اكتوبر
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 وذلك في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.
الاثنين 25 اكتوبر
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
س 18 - جمعية الحمامات - الوكرة القطري
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
س 18 - الترجي الرياضي - الغرافة القطري
نتائج الجولة الاولى
الاحد 24 اكتوبر
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
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