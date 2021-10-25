البطولة العربية للاندية لكرة اليد: مكارم المهدية يفوز على امل سكيدة الجزائري 27-25

تابع مكارم المهدية مشواره الايجابي في منافسات البطولة العربية للاندية الابطال لكرة اليد التي تنظمها جمعية الحمامات اثر فوزه اليوم الاثنين على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 27-25 بمناسبة الجولة الثانية من منافسات المجوعة الثانية.

ومن جهته تفوق رجاء اغادير المغربي على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 22-20 وذلك في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.



الاثنين 25 اكتوبر

المجموعة الاولى

شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22

س 18 - جمعية الحمامات - الوكرة القطري



المجموعة الثانية

امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27

س 18 - الترجي الرياضي - الغرافة القطري



نتائج الجولة الاولى

الاحد 24 اكتوبر

المجموعة الاولى

الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24

جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26



المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23

الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24



