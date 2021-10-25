تونس تتلقى مساعدات طبية من بولونيا لدعم جهودها في مجابهة فيروس كورونا

وصلت اليوم الاثنين، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، مساعدات صحية تمثلت في معدات وتجهيزات طبية منحتها بولونيا لفائدة تونس في إطار دعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية عشية اليوم.وتوجهت رئاسة الجمهورية بالشكر لبولونيا على هذه المبادرة التضامنية التي من شأنها أن تزيد، حسب البلاغ، في تعزيز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المتنوعة القائمة بين البلدين.وقد أشرف على تسلّم هذه المعدات والتجهيزات، وزير الصحّة، علي مرابط والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، و سفيرة بولونيا بتونس ليديا ميلكا فيتوركيفيتش.