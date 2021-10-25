منحة ب90 الف دينار لكل فريق بالرابطة المحترفة الثانية (وزير الشباب والرياضة)

اعلن كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، انه سيتم صرف منحة اجمالية ب90 الف دينار لكل فريق بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في اقرب الاجال.



وبين الوزير خلال جلسة العمل التي عقدها اليوم مع عدد من رؤساء الجمعيات الرياضية بالرابطة المحترفة الثانية انه سيتم صرف هذه المنحة بعنوان 30 الف دينار كمنحة تكميلية للموسم الرياضي 2020-2021 و60 الف دينار بعنوان قسط اول للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.



واستمتع دقيش بالمناسبة الى مشاغل رؤساء النوادي الرياضية والاشكاليات التي يواجهونها والتي تمثلت أساسا في تردي الوضعية المادية لكل الجمعيات الرياضية وعدم قدرتها على مجابهة المصاريف خاصة في ظل غياب الجماهير وتراجع دعم المستشهرين وارتفاع تكاليف التنقل والازياء الرياضية مؤكدا حرص سلطة الاشراف على السعي الى إيجاد كل الحلول الممكنة بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات الأندية ودعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.



واكد الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم وجدي العوادي من جهته ان الجامعة تولت صرف تسبقة مالية تقدر بـ15 الف دينار لنوادي الرابطة المحترفة الثانية قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي وذلك في اطار حرصها على دعم الجمعيات الرياضية ومساعدتها على تجاوز الاشكاليات المادية التي تمر بها.



يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل.



