الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق جدي في كل المندوبيات الجهوية للتربية للكشف عن التجاوزات المتعلقة بملف النيابات

وات - دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق جدي في كل المندوبيات الجهوية للتربية للكشف عن التجاوزات المتعلقة بملف النيابات وعدم الاقتصار على المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.

وطالب اليعقوبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بتوسيع التحقيق ليشمل كل المندوبيات الجهوية للتربية، مرجحا عدم التزام عدد منها بما نصت عليه الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي سنة 2013 والتي تحدد شروط وكيفية إسناد النيابة وتورط العديد من الأطراف في ارتكاب تجاوزات في هذا الصدد.

واعتبر أن ظاهرة الفساد ظاهرة مستفحلة في كل المجالات بما فيها المجال التربوي ويجب عدم معالجتها بالاقتصار على جهة واحدة، داعيا الى عدم استهداف المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وعدم تعميم الاتهامات بالفساد على كل العاملين في المجال التربوي حيث يتميز أغلبهم بالاستقامة والنزاهة، وفق تعبيره.

يذكر أن وزارة التربية كشفت في بلاغ لها يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 أن إحدى المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد أسفرت على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، مشيرة الى أنها اتخذت على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، وأن المصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.

وكان المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي قد أعلن، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن ورود العديد من الشكايات على النيابة العمومية، تخص تجاوزات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، وتعهدت بها العديد من الفرق الأمنية، لافتا إلى أن الأبحاث في شأنها بلغت مرحلة متقدمة جدا وسيقع الإعلان عن نتائجها لاحقا حفاظا على سرية التحقيقات، وفق قوله.





