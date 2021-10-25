المنستير: تسجيل كميات "طيّبة" من الغيث النافع خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من الجفاف

وات - تراوحت كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة وإلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين بمختلف معتمديات ولاية المنستير، بين 19 مم بمعتمدية المنستير و11 مم بمعتمديات قصر هلال وجمال وزرمدين وهي كميات "متوسطة" غير أنّها "نافعة" بالنسبة للمناطق الداخلية التي تعاني من الجفاف، وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منيرة الغربي سهلول (وات).



وأضافت أنّ المناطق الداخلية بالمكنين وزرمدين وجمال وبني حسان تشكو من الجفاف وتلقت لأوّل مرّة كميات أمطار تراوحت بين 13 مم بمعتمدية المكنين و11 مم بمعتمديتي جمال وزرمدين، واعتبرت انها "غير كافة بالنسبة لغابات الزياتين" معربة عن الامل في نزول مزيد من الامطار



وقالت ان من شان نزول هذه الأمطار، تشجيع الفلاحيين على غراسة الخضروات من البطاطا والخضر الشتوية كالجلبانة والفول والبصل والبسباس باعتبار أنّ موسم الزراعات الحقلية الآخر فصلية قد انتهي علاوة على أنّ اهمية هذه الأمطار بالنسبة إلى غابات الزيتون



وسجلت معتمدية البقالطة خلال ال24 ساعة الماضية 18 مم من الأمطار ليرتفع المجموع منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وإلى غاية اليوم إلى 138 مم، وهي أعلي نسبة مسجلة بالجهة علاوة على أنّها تفوق المعدل بهذه المعتمدية خلال أكتوبر والبالغ 44 مم.



وبلغت كميات الأمطار بمعتمدية طبلبة خلال ال14 ساعة الأخيرة، 18 مم ليرتفع مجموع كميات الأمطار بها منذ أكتوبر الجاري إلى 120 مم وهي كمية تفوق معدل شهر أكتوبر والبالغ 42 مم.



ويعاني الفلاحون بولاية المنستير من عدم توفر مياه الري خاصة بالنسبة للزراعات تحت البيوت المحمية.



