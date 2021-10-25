بن عروس: التوجه نحو بلوغ مرحلة المناعة الجماعية بعد تحقيق الجهة لأعلى نسبة تطعيم ضد فيروس "كورونا" على المستوى الوطني

وات - قال المدير الجهوي للصحة بولاية بن عروس، المنصف الهواني، اليوم الاثنين، إن ولاية بن عروس تتجه خلال هذا الأسبوع إلى بلوغ مرحلة المناعة الجماعية، بعد تحقيقها نسبا مرتفعة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" لمختلف الشرائح العمرية المستهدفة.



وبين الهواني، في تصريح لـ"وات"، انه من إجمالي 295 ألف مواطن في ولاية بن عروس من الشريحة العمرية 40 سنة فما فوق، تلقى 245187 شخصا تطعيمهم بالجرعة الأولى فيما استكمل 220304 مواطنا تلقيحهم، بما ما يعني تجاوز نسبة 75 بالمائة من عدد الملقحين المسجلين في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المعدل الوطني نسبة الـ60 بالمائة.



ومن إجمالي 242 ألف مواطن من الفئة العمرية 15- 39 سنة، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس 165952 شخصا كما أتم 130232 شخصا تطعيمهم، بما يعني بلوغ نسبة 55 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين الذين أتموا تلقيحهم من المنتمين لهذه الفئة العمرية.

وعلى هذا النحو فإن اجمالي 537 الف من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، تلقى 405 الف تطعيمهم بالجرعة الأولى واستكمل عملية التطعيم 345543 شخصا، وفق ذات المصدر.



من جهة اخرى، وفي علاقة بالوضع الوبائي بالجهة، ووفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة، لم تسجل الجهة لليوم الثالث على التوالي أي إصابة جديدة بفيروس كورونا كما لم تسجل منذ أسبوعين أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليتقلص بذلك عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات إلى 6 مقيمين، موزعين الي 5 بقسم الإنعاش و1 بمسلك كوفيد.



