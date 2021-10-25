جلسة عمل بين وزيرة العدل و وزيرة الأسرة و المرأة للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 14:21قراءة: 0 د, 18 ث
في إطار متابعة برامج الشراكة بين وزارة العدل و وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن، التأمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن أمال بن الحاج موسى، وقد خُصّصت جلسة العمل للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .



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