جلسة عمل بين وزيرة العدل و وزيرة الأسرة و المرأة للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

في إطار متابعة برامج الشراكة بين وزارة العدل و وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن، التأمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن أمال بن الحاج موسى، وقد خُصّصت جلسة العمل للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .







