في إطار متابعة برامج الشراكة بين وزارة العدل و وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن، التأمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن أمال بن الحاج موسى، وقد خُصّصت جلسة العمل للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .
جلسة عمل بين وزيرة العدل و وزيرة الأسرة و المرأة للتباحث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
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