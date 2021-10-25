الداخلية: انتشال جثتي مواطنين وإنقاذ أربعة آخرين حاصرتهم المياه امس الأحد

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 12:42قراءة: 0 د, 52 ث
أفادت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بأن وحدات الحماية المدنية انتشلت أمس الأحد جثّة مواطن من وادي القنطاس بمعتمدية تالة من ولاية القصرين وجثّة مواطن آخر من وادي السرت بمعتمديّة الجريصة من ولاية الكاف، إثر انجراف شاحنة خفيفة كانا على متنها إثر عبورهما وادي القنطاس أول أمس السبت.

وأضافت الداخلية، في بلاغ، أن وحدات الحماية أسعفت مواطنا يحمل "حروقا من الدرجة الأولى" إثر تعرّضه لصاعقة بمعتمدية القطار من ولاية قفصة وذلك جراء التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

كما أنقذت الوحدات أربعة مواطنين من داخل سيّاراتهم، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار بوادي "الحمار" بمعتمديّة مجاز الباب من ولاية باجة.

وقامت بـ 61 عمليّة ضخّ مياه وإزاحة 17 وسيلة نقل معطّبة وشجرتين من الطّريق العامّ، وفق ذات المصدر.

وشهدت تونس أمس الأحد تّقلبات مناخيّة شملت خاصّة ولايات الشّمال والوسط الغربي، حيث سُجّلت أهمّ كميّات الأمطار بعين دراهم من ولايـــة جندوبة وباجة وبنزرت، ممّا تسّبب في ارتفاع منسوب المياه وتراكمها ببعض الأنهج والطّرقات وتسرّبها إلى بعض المحلاّت السّكنيّة.

ووفق نشرة لمعهد الرصد الجوي، ستتواصل التقلبات الجوية، اليوم الاثنين، مع نزول أمطار رعدية غزيرة أحيانا بالشمال والوسط الشرقي.

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