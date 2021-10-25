قبلي: تنظيم ورشة عمل ختامية لمشروع "جود نفزاوة"

وات - انتظمت صباح اليوم الاثنين باحد الفضاءات الترفيهية بمدينة قبلي ورشة العمل الختامية لمشروع "جود نفزاوة" الذي تواصل انجازه على امتداد 4 سنوات من قبل المنظمة الدولية للانسانية والادماج المعروفة سابقا بالمنظمة الدولية للاعاقة بتمويل من الاتحاد الاوروبي (قرابة ال5 ملايين دينار)



واوضح رئيس مشروع جود نفزاوة عبد الناصر بن احمد ل(وات) ان هذا المشروع الذي انطلق انجازه منذ شهر فيفري 2018 يرمي الى دعم التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للفئات الهشة من اجل تنمية محلية دامجة وذلك على ثلاثة محاور كبرى تتمثل في انجاز مخطط محلي دامج للتنمية بالجهة الى جانب احداث منظومة مرافقة محلية تاخذ بعين الاعتبار جانب القرب والمقومات الاقتصادية للجهة فضلا عن تمويل تمويل مشاريع مبادرات في الاقتصاد الاجتماعي التضامني



واشار بن احمد الى انه قد تم في المجموع اسناد 92 منحة ضمن مشروع "جود نفزاوة" مكنت من احداث 81 مشروعا منها الجماعية ومنها الفردية ومنها مشاريع محدثة سابقا تمت توسعتها، وقد وفرت هذه المشاريع اكثر من 300 موطن شغل بين الظرفي والدائم



واضاف المصدر ذاته انه وبالتزامن مع الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد فان مشروع "جود نفزاوة" قام باحداث صندوق انعاش اقتصادي للمشاريع مكن من دعم 28 مشروعا بالجهة، واشار الى ان الاعتمادات التي اسندت لمشاريع المبادرات الاقتصادية ناهزت مليون و700 الف دينار في حين تم تخصيص 583 الف دينار لمشاريع المبادرات الجمعياتية فضلا عن المساهمة بحوالي 76 الف دينار للمرافقة الفنية لبعض المبادرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية بالجهة على غرار معهد المناطق القاحلة او مركز البحوث الواحية بدقاش علاوة على انجاز عديد الدورات التكوينية لدعم قدرات الفاعلين المحليين



واشار عدد من المتدخلين في انجاز المشروع على غرار ممثل سفارة الاتحاد الاوروبي بتونس دينيس رايس الى اهمية هذا النوع من المشاريع ذات البعد الاجتماعي التنموي الذي يدعمها الاتحاد الاوروبي بتونس مؤكدا الاستمرارية في دعم هذه المبادرات ماديا وفنيا بهدف تحقيق التنمية المستدامة



كما اشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان قربي بوصفارة وايضا المدير العام للدراسات والتنمية بوزارة الفلاحة والموارد المائية حليم القاسمي الى ضرورة مواصلة الاحاطة باصحاب المشاريع التي تم بعثها بالجهة وذلك من اجل ضمان ديمومة هذه المبادرات ومساعدتها على تجاوز الاشكاليات التي قد تعترضها خاصة وانها مكنت من احداث العديد من مواطن الشغل الى جانب تحقيق دفعة هامة في عدد من القطاعات على غرار مجال ثمين المنتوجات الفلاحية، وتمت دعوة اصحاب هذه المشاريع الى التفكير في تطويرها لتكون لها اسهامات اكبر في مجال التشغيل والتنمية المحلية



كما ثمن عدد من ممثلي الجمعيات التي استفادت من مشروع "جود نفزاوة" على غرار ممثلة جمعية احباء البيئة بسوق الاحد سعاد نصيب وممثل جمعية "نخلة" بدوز احمد عبد الدايم، اسهام المشروع في توفير الدعم المادي والفني للجمعيات من اجل احداث مشاريع ساهمت في توفير الخدمات لاهالي الجهة ومنها بالاساس فضاء "كوسبايس" للاحاطة باصحاب افكار المشاريع بجمعية "احباء البيئة" ومخبر لتحاليل المياه والتربة بجمعية "نخلة" لمساعدة الفلاحين في تنمية منتوجاتهم.



