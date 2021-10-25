توزر: المطالبة باحترام موعد انتخابات مجلس تصرف الأراضي الاشتراكية لمجموعة أولاد سيدي عبيد لإنهاء النزاع حول هذا الملف

وات - طالب عدد من المنتسبين لمجموعة أولاد سيدي عبيد بتوزر، في وقفة احتجاجية، نفذوها، صباح اليوم الإثنين، امام مقر الولاية بضرورة احترام الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكية لهذه المجموعة والمحدد ليوم 31 أكتوبر، وذلك بعد محاولة بعض المنتسبين الى المجموعة الضغط من أجل تأجيل الموعد، وفق ما أفاد به منسق الأراضي الاشتراكية بالجهة محمد المنجي عمري.



وبين عمري، في تصريح لـ"وات"، أن بعض الأطراف تسعى الى التأثير في قرار مشترك لواليي قفصة وتوزر بإرجاء انتخابات مجلس التصرف، وذلك لغايات شخصية، معتبرا أن اجراء الانتخابات وتشكيل مجلس التصرف سينهي النزاعات حول الأرض وسيوفر السلم الاجتماعية لولايتي توزر وقفصة باعتبار أن الأراضي الاشتراكية لهذه المجموعة موزعة على الولايتين.

و من جهته، ابرز العضو السابق بمجلس التصرف، سالم مباركي، لـ"وات"، أنه وقع تأجيل الانتخابات في ثلاث مناسبات بسبب خلافات ونزاعات بين منتسبين لنفس المجموعة، ملاحظا أنه تم استيفاء جميع السبل القانونية بخصوص مطالب الاعتراض، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العقارية مؤخرا قرارها بعدم المساس بتركيبة المجلس وحكما باتا ينهي كل النزاعات والخلافات حول هذا الملف.

واعتبر أن ملف الأراضي الاشتراكية هو ملف تنموي بالأساس، وما يزال يواجه صعوبات عقارية داخل نفس المجموعة، لافتا الى أنه تشكيل مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكية المعطل منذ 2017 سيحول 18 ألف هكتار في ولاية توزر الى استثمار حقيقي في الجهة، حسب رأيه.



