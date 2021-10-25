جون كيري: الولايات المتحدة الامريكية لديها ثقة في الحكومة الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة

من مبعوثة "وات" وداد مدفعي - قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ ووزير الخارجية الاسبق، جون كيري، في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الاثنين بالرياض، ان الولايات المتحدة الامريكية لديها ثقة في الحكومة الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة.



واضاف كيري ان الولايات المتحدة الامريكية ستكون بجانب تونس و أنه يجري التشاور بين الجانبين التونسي والامريكي بخصوص طبيعة الدعم الذي سيقع تقديمه، لا سيما في مجال المناخ و سيقع الاعلان عنه في الوقت المناسب.



وتشارك رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، يومي 25 و26 اكتوبر 2021، في اشغال الدورة الاولى لمبادرة قمة الشرق الاوسط الاخضر التي تلتئم ببادرة من المملكة العربية السعودية.



ويرافق رئيسة الحكومة في زيارتها الى السعودية، التي حلت بها مساء امس الاحد،، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي.

يذكر ان بودن التقت، ايضا، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.





