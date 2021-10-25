جون كيري: الولايات المتحدة الامريكية لديها ثقة في الحكومة الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 12:02قراءة: 0 د, 42 ث
من مبعوثة "وات" وداد مدفعي - قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ ووزير الخارجية الاسبق، جون كيري، في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الاثنين بالرياض، ان الولايات المتحدة الامريكية لديها ثقة في الحكومة الحالية وستدعمها خلال المرحلة القادمة.

واضاف كيري ان الولايات المتحدة الامريكية ستكون بجانب تونس و أنه يجري التشاور بين الجانبين التونسي والامريكي بخصوص طبيعة الدعم الذي سيقع تقديمه، لا سيما في مجال المناخ و سيقع الاعلان عنه في الوقت المناسب.

وتشارك رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، يومي 25 و26 اكتوبر 2021، في اشغال الدورة الاولى لمبادرة قمة الشرق الاوسط الاخضر التي تلتئم ببادرة من المملكة العربية السعودية.

ويرافق رئيسة الحكومة في زيارتها الى السعودية، التي حلت بها مساء امس الاحد،، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي.
يذكر ان بودن التقت، ايضا، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234882

Sarramba  (Ukraine)  |Lundi 25 Octobre 2021 à 12h 56m |           
Bla Bla Bla , Bla Bla Bla, Baratin et c'est l'hypocrisie de la diplomatie !!!!!



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
22°
Babnet23°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1921°-1821°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن