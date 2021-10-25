رابطة ابطال افريقيا - المدرب التونسي نبيل الكوكي يكسب رهان بلوغ دور المجموعات مع وفاق سطيف الجزائري

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 11:00قراءة: 0 د, 33 ث
وات - كسب المدرب التونسي نبيل الكوكي رهان بلوغ دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم مع فريقه وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز على نادي نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-صفر مساء الأحد بملعب 8 ماي 45 بسطيف في مقابلة إياب الدور التمهيدي الثاني.
وسجل أهداف اللقاء كل من عبد الرحيم دغموم (44) وخليل درفلو (85).

وكان وفاق سطيف خسر 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة نواكشوط.

وهي المرة الثانية التي يقلب فيها وفاق سطيف تاخره في الذهاب الى تاهل في الاياب بعدما كان على مشارف الخروج من الدور التمهيدي الاول امام فورتون الغامبي بخسارته في اللقاء الاول صفر-3 قبل ان يقلب المعطيات وينتصر في المباراة الثانية بالنتيجة ذاتها وينتزع الترشح بركلات الترجيح.

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