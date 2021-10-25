مالك الجزيري يغادر بطولة لاس فيغاس من الدور الأول

وات - غادر لاعب التنس التونسي مالك الجزيري بطولة لاس فيغاس الامريكية اثر هزيمته أمام الأسترالي دايني كيلي المصنف 463 عالميا بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 1-6 و2-6.



يذكر أنّ أداء اللاعب مالك الجزيري صاحب الـ37 عاما شهد في السنتين الأخيرتين تراجعا كبيرا أثّر على نتائجه وترتيبه العالمي وأضحى يحتل اليوم المرتبة 301 في التصنيف العالمي بعد أن كان يحتل المرتبة 49 عالميا في سنة 2019.



