كاس الاتحاد الافريقي - خروج اتحاد بن قردان من التصفيات

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 20:40قراءة: 0 د, 18 ث
خرج اتحاد بن قردان من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد هزيمته في ملعب بركان امام فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 4- صفر في اياب الدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم
وسجل اهداف نهضة بركان كل من ابراهيم بحراوي د43 ود74 وبكر هلال د78 وسفيان مدان د89
وكان فريق نهضة بركان فاز ذهابا على اتحاد بنقردان 1-0



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