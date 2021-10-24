بن عروس : القبول الوقتي لـ 3 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بالمروج ورفض قائمتين

أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، اليوم الأحد، القبول الوقتي لملفات ترشح 3 قائمات قدمت ترشحها للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المروج، المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل ورفض قائمتين وذلك بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها.



ووفق ما أفادت به منسقة الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس ايناس الجليدي "وات"، فقد استكمل مجلس الهيئة النظر في كل الملفات التي تم إيداعها بمقر الهيئة والقبول الوقتي لثلاث قائمات استوفت جميع شروط الترشح وتتوزع على قائمتين مستقلتين وقائمة حزبية / حزب حركة النهضة / ورفض قائمتين مستقلتين لاخلالات تتعلق بتقديم ملفات الترشح.



وفي انتظار استكمال اجال الطعون، ووفق الرزنامة المحددة يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا يوم 21 نوفمبر القادم ، لتنطلق بعدها الحملة الانتخابية يوم 29 من نفس الشهر وتتواصل إلى يوم 10 ديسمبر المقبل.



وكانت الهيئة العليا للانتخابات أصدرت يوم 30 سبتمبر المنقضي قرارا يضبط رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج، ليصدر رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المنقضي /الرائد الرسمي عدد 97 / أمرا يقضي بدعوة الناخبين الى هذه الانتخابات الجزئية



