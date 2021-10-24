البطولة العربية لكرة اليد - بداية موفقة للاندية التونسية

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 20:34قراءة: 0 د, 39 ث
حققت الاندية التونسية المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد في صنف الرجال بداية موفقة وذلك عقب فوز الترجي الرياضي على الجزيرة الاماراتي (36-23) وتغلب مكارم المهدية على الغرافة القطري (24-19) لحساب المجموعة الثانية وانتصار جمعية الحمامات، الفريق المنظم، على العين الاماراتي (31-26) لحساب المجموعة الاولى اليوم الاحد في اليوم الاول من منافسات البطولة.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لليوم الاول:
الاحد 24 اكتوبر
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26


المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24

برنامج مقابلات الاثنين
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي
جمعية الحمامات - الوكرة القطري

المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية
الترجي الرياضي - الغرافة القطري

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