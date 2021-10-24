البطولة العربية لكرة اليد - بداية موفقة للاندية التونسية

حققت الاندية التونسية المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد في صنف الرجال بداية موفقة وذلك عقب فوز الترجي الرياضي على الجزيرة الاماراتي (36-23) وتغلب مكارم المهدية على الغرافة القطري (24-19) لحساب المجموعة الثانية وانتصار جمعية الحمامات، الفريق المنظم، على العين الاماراتي (31-26) لحساب المجموعة الاولى اليوم الاحد في اليوم الاول من منافسات البطولة.



وفي ما يلي النتائج الكاملة لليوم الاول:

الاحد 24 اكتوبر

المجموعة الاولى

الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24

جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26





المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23

الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24



برنامج مقابلات الاثنين

المجموعة الاولى

شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي

جمعية الحمامات - الوكرة القطري



المجموعة الثانية

امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية

الترجي الرياضي - الغرافة القطري



