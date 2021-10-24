باجة : ندوة فكرية تحت عنوان "25 جويلية المواقف والتداعيات والافاق"

نظمت جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة اليوم الا حد ندوة فكرية بمدينة باجة تحت عنوان "25 جويلية المواقف والتداعيات والافاق" بمشاركة عدد من القيادات السياسية ومن الخبراء.



ودعا منجي الرحوى القيادى بحزب الوطنيين الديمقراطنيين الموحد في مداخلته في هذه الندوة " الشعب التونسي الى التفكير بجدية فى مستقبل تونس وفى الدور الجديد للدولة فى علاقة بالاقتصاد اعتبارا الى انه لا يمكن لاي ديمقراطية ان تستمر دون تحقيق مطالب اجتماعية" " وفق قوله.



واكد الرحوي اهمية تنقية القوانين "الموضوعة على المقاس والمتسببة فى تقشي الفساد" وفق تعبيره مضيفا ان " 25 جويلية يمثل فرصة حقيقية لاستئناف مسار الثورة وتحقيق اهدافها بعد ان تم الالتفاف على هذه الاهدافها ".

وبين ان السيادة الوطنية تطرح على الاجندا التونسية اليوم بشدة اثر تدخل منظمات دولية وممثلي عديد الااطراف في الشان الداخلي مشيرا الى ان مثل هذه الندخىت لم تظهر قبل 25 جويلية رغم الازمات والكوارث التى عرفتها تونس وفق تقديره قائلا "ان تونس اليوم يمكنها الشروع في انجاز ما حلم به التونسيون" .

واعتبر فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس في تصريح ل"وات" على هامش مشاركته في الندوة "ان 25 جويلية احدث صدمة ايجابية لتونس " داعيا في الوقت ذاته الى "وضع سقف زمني ورزنامة واضحة لكل المراحل القادمة".



وبين ان الارقام والمؤشرت الاقتصادية والاجتماعية في تونس مفزعة داعيا الى الجلوس على طاولة المفاوضات "دون مزايدات" وفق تعبيره.

وقالت رجاء رحال رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة ان هذه الندوة تندرج فى اطار اهداف الجمعية المتعلقة بالايقاظ الفكرى وارساء تقاليد الحوار الرصين معتبرة انه تم التركيز في الفترة الاخيرة على طبيعة النظام السيلسي المرتقب لتونس دون الاهتمام بالاقتصاد وبالوضع الصعب لعدد كبير من الفئات .



