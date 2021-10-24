المراقبة الاقتصادية تحجز 911 طنا من الخضر والغلال في ظل خطط لتوسيع قائمة المواد المستهدفة

تمكن البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية، خلال 9 أيام من انطلاقه، من رفع 2095 مخالفة اقتصادية وحجز 911 طنا من الخضر والغلال وأنه ستعمل على توسيع حزمة المواد المراقبة، حسب ما كشفته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



ورفعت فرق المراقبة، أمس السبت، في اطار البرنامج الرقابي الذي أطلقته منتصف شهر اكتوبر الجاري، 219 مخالفة اقتصادية الى جانب 41 طنا من الخضر والغلال و 965 ألف بيضة، حسب بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل فايس بوك.



وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل تسجيل منحى تصاعدي لأسعار بعض المنتوجات الطازجة وبلوغها مستويات مشطة تم توسيع دائرة تدخل البرنامج ليشمل علاوة على الخضر والغلال، حزمة مواد الأخرى يمكن ان تشهد شططا في الأسعار.



وتعمل الوزارة ، لتلافي الظاهرة ارتفاع الاسعار على توجيه أعمال الرقابة لتشمل مختلف مسالك توزيع المواد التي يمكن ان تشهد ارتفاعا في الأسعار واتخاذ قرارات ظرفية عبر تأطير أسعار وهوامش الربح وتفعيل أقصى العقوبات الإدارية في شأن العمليات الاحتكارية.



وقررت الوزارة ، كذلك، العمل على تسريع تنفيذ قرارات الغلق التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة والبالغ عددها إلى حد الآن 54 قرار غلق بالتنسيق مع الهياكل المختصة.



