البطولة العربية لكرة اليد - فوز الترجي الرياضي على الجزيرة الاماراتي 36-23

فاز الترجي الرياضي التونسي على الجزيرة الاماراتي (36-23) اليوم الاحد ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثانية للبطولة العربية لكرة اليد المقامة حاليا بمدينة الحمامات.



ولحساب نفس المجموعة يلاقي مكارم المهدية فريق الغرافة القطري فيما تتبارى جمعية الحمامات مع العين الاماراتي لحساب المجموعة الاولى بداية من الساعة السادسة مساء.





