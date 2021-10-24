البطولة العربية لكرة اليد - فوز الترجي الرياضي على الجزيرة الاماراتي 36-23

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 18:01قراءة: 0 د, 14 ث
فاز الترجي الرياضي التونسي على الجزيرة الاماراتي (36-23) اليوم الاحد ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثانية للبطولة العربية لكرة اليد المقامة حاليا بمدينة الحمامات.

ولحساب نفس المجموعة يلاقي مكارم المهدية فريق الغرافة القطري فيما تتبارى جمعية الحمامات مع العين الاماراتي لحساب المجموعة الاولى بداية من الساعة السادسة مساء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234847



En continu

Toutes les news
.

الأحد 24 أكتوبر 2021 | 18 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:33 15:07 12:10 06:35 05:08
Babnet
18°
Babnet22°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1823°-1922°-1822°-1821°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن