وزارة الفلاحة توصي بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية تبعا لتواصل التقلبات الجويّة خلال الفترة القادمة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 15:28قراءة: 0 د, 21 ث
توصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ اصدرته، الأحد، المواطنين والفلاحة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية ومجاري الأودية.

كما توصي وزارة الفلاحة البحارة بعدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ.

ويأتي تحذير وزارة الفلاحة في اطار البلاغات التحذيريّة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، الأحد، بشأن التقلّبات الجويّة، التّي تشهدها البلاد، والتّي من المتوقع أن تتواصل خلال الايّام القادمة.

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