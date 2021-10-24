تركيز مجسمين جديدين بجرجيس يجسّدان خصوصيات هذه المدينة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 16:17قراءة: 0 د, 31 ث
وات - انطلقت بلدية جرجيس الشمالية بولاية مدنين في تركيز مجسمين جديدين في مفترق القنطرة وعقلة عمر يجسدان خصوصيات هذه المعتمدية الساحلية احدهما للزيتون باعتبار أن جرجيس تعرف بمدينة الاسفنج والزياتين، والاخر يجسد طائر النحام الوردي الذي يحط كثيرا بهذه المنطقة ما اضفى على المكان جمالية وتغيّرا في المشهد استحسنه المواطنون وكل زوار جرجيس خاصة.

وأوضحت رئيسة بلدية جرجيس الشمالية، زكية فريعة، لـ"وات" أن إحداث هذين المجسمين يندرج ضمن جملة من المشاريع المنجزة بهذه المعتمدية استعدادا للقمة الفرنكفونية، ومنها ترصيف المنطقة السياحية، وترصيف المفترقات، والتنوير العمومي باعتماد الفوانيس المقتصدة للطاقة، وعدة اشغال اخرى حسّنت صورة المعتمدية وطوّرت البنية الاساسية بها، وذلك بكلفة مليون و300 الف دينار.




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