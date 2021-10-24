الترجي الجرجيسي يعقد جلسة عامة تقييمية

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 15:12قراءة: 0 د, 39 ث
اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي بأنها ستعقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة مساء بقاعة الجلسات ببلدية جرجيس.

وتؤكد الهيئة على ان أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي مطالبون بالإنخراط بالجمعية لكي يتسنى لهم حضور الجلسة و المشاركة في فعالياتها .

ويشمل جدول الأعمال حسب بلاغ الهيئة تلاوة التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي 2020-2021 وعرض التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي 2020-2021 على التصويت و المصادقة

ويذكر ان الترجي الجرجيسي حامل كاس 2005 ضمن عودته لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في الموسم الجديد بعد ان فاز بدورة "باراج " شاركت فيها فرق ايضا الملعب التونسي وشبيبة القيروان واولمبيك مدنين. ويخوض الترجي الجرجيسي البطولة ضمن المجموعة الثانية .وخسر مباراته في الجولة الاولى امام الاولمبي الباجي 0-2 ثم تعادل مع هلال الشابة 0-0


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