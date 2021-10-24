وزارة الصحة: 37 مصابا بفيروس كورونا يخضعون للتنفس الاصطناعي و 116 يقيمون بأقسام الانعاش

أفادت وزارة الصحة أن 37 مصابا بفيروس كورونا يخضعون، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، للتنفس الاصطناعي بالقطاعيين العام والخاص ، و 116 يقيمون بأقسام الانعاش والعناية المركزة.وكشفت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاحد، أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة يوم 22 أكتوبر يبلغ 478، وتم، في نفس اليوم، قبول 7 حالات جديدة.وأوضح بلاغ وزارة الصحة أن العدد الجملي للوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا وصل إلى 25149 منها حالتا وفاة اثنتان تم التصريح بهما أوليا يوم 22 أكتوبر، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 685263 شخصا.وحسب نفس البلاغ، فإن عدد التحاليل الايجابية بلغت يوم 22 اكتوبر 172 ، ليرتفع بذلك العدد الجملي للتحاليل الايجابية إلى 711693 تحليلا.وفي ما يتعلق بنسبة التحاليل الايجابية المسجلة يوم 22 أكتوبر فقد بلغت 4 فاصل 59 بالمائة ، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، بنفس التاريخ، 179 شخصا، وفق ما جاء في نفس البلاغ.