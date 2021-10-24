مدنين: جمعية "امل غيزن" تختتم مشروع "زيت" لتجميع الزيوت المنزلية المستعملة

اختتمت يوم امس السبت، جمعية "امل غيزن" بجربة حومة السوق مشروعها "زيت" لتجميع الزيوت المنزلية المستعملة، الذي انطلقت فيه منذ شهر افريل الماضي لتتوصل الى جمع اكثر من 4 الاف لتر من الزيت المستعمل من متساكني منطقة غيزن ومن مناطق مجاورة عبر 4 جمعيات شاركت الجمعية هدفها في حماية البيئة والمحيط وتثمين هذه الزيوت من خلال ابرام اتفاقية مع مجمع لتثمين الزيوت يتولى قبولها بمقابل مثل دخلا لتنمية موارد الجمعيات، وفق ما افاد به رئيس الجمعية سمير بن يعقوب (وات)



اختتم المشروع بتقييم التجربة التى نجحت في ارساء تقاليد جديدة لدى ربة البيت في عدم اتلاف الزيوت المستعملة في الطبيعة وتوجيهها اما الى مقر الجمعية او الى نقاط تجميع ركزتها الجمعيات الخمس الشريكة في المشروع، وفي توفير دخل مادي للجمعيات والتحسيس باهمية العمل على مثل هذه المادة في مناطق اخرى بالجزيرة



ومن الممكن ان يتواصل المشروع وينطلق من جديد في شكل اخر يتمثل في تاطير وتكوين جمعيات اخرى بمعتمديات جزيرة جربة والنسج على هذه التجربة من اجل جزيرة نظيفة وبيئة سليمة للاجيال المقبلة.



يذكر ان هذا المشروع يعد واحد من عدة مشاريع نفذتها جمعية "امل غيزن" بجربة منها مشروع الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر لتثمين البلاستيك، ومشروع تثمين عمل جامعي البلاستيك، ومشروع شباب للبيئة، ومشروع حومتنا لجربة الذي اتخذ عدة تدخلات ومجالات عمل لحث المواطن على العمل التطوعي البيئي ودفع الجمعيات للانخراط في المجهود البيئي.







