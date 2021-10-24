متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 24 أكتوبر ..

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الكاف: صفر حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في اضعف حصيلة منذ انتشار الوباء



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة ثلاث إصابات جديده بالعدوى بالفيروس وصفر حالة وفاة وذلك بعد الكشف عن نتائج 39 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 22 أكتوبر، وهو أضعف رقم يتم تسجيله في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.



ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19631 منها 19608 حالة تعاف اي بنسبة شفاء تقارب 100بالمائة ، في حين تم تسجيل استقرار في عدد الوفيات في حدود 690 شخصا .



كما ورد في التحيين نفسه استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 14 مصابا منهم 07 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف مقابل تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 23 حالة فقط.







القصرين: تواصل حملة التلقيح المشتركة ضد وباء "كورونا" بمعتمديتي حاسي الفريد وماجل بلعباس



تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة التلقيح المشتركة ضد وباء "كورونا" التي تنفذها فرق الصحة العسكرية والصحة العمومية على إمتداد ستة أيام بجل معتمديات ولاية القصرين لاسيما المعتمديات التي سجلت اقبالا متوسطا وغير مرضي على حملات التلقيح السابقة على غرار العيون وحاسي الفريد وماجل بلعباس وتالة وحيدرة وسبيطلة.



وسيتم اليوم الأحد تطعيم متساكني منطقتي الفكة والبيبات في معتمدية حاسي الفريد ومنطقتي قروع الجدرة وهنشير أم الخير في معتمدية ماجل بلعباس ضد "كوفيد 19" بمقر مراكز الصحة الأساسية في المناطق المذكورة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.



وذكر الشعباني في تصريح ل(وات) أن حملة التلاقيح المشتركة التي انطلقت أمس في كل من عمادات "الرّحيات" و "القرعة الحمراء" و"الحمّار" و"المزارة" الراجعين بالنظر الى معتمدية سبيطلة، مكنت من تطعيم 1120 شخصا موزعين بين 518 شخصا بالرخمات و292 شخصا بالمزارة و172 شخصا بالحمّار و138 شخصا بالقرعة الحمراء



واعرب عن الامل في ان تشهد حملة اليوم إقبالا مكثفا من المواطنين المستهدفين البالغين 40 سنة فما فوق لتلقي جرعاتهم الأولى أو الثانية في سبيل التوقي من مخاطر الوباء الذي أودى بحياة الكثيرين.





