كميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 10:10قراءة: 0 د, 43 ث
في مايلي كميات الأمطار المسجلة في بعض الولايات خلال الــ24 ساعة الفارطة بحساب المليمتر
/ولاية تونس :
سيدي بوسعيد48 / تونس قرطاج 41
/ولاية نابل:
نابل 4/ قليبية 16
/ولاية زغوان:
مقرن 4
/ولاية جندوبة :
طبرقة 35
/ولاية بزرت:
منزل بورقيبة 40/ غزالة 26/ العزيب 51/ العالية 51/ أوتيك 88/ ماطر 30/ سجنان 6/ تينجة 38/ راس الجبل 166/ بنزرت 108/ جومين 6/ سيدي أحمد 38
ولاية باجة:
تستور 55/ عمدون 16/ تيبار 25/ نفزة11/ تبرسق 15/ مجاز الباب 28/ باجة المحطة11/ باجة المدينة 15/ باجة الجنوبية 17
/ولاية القصرين:
سبيبة 10/ جدليان 3/ فوسانة 15
/ولاية المهدية:
المهدية الميناء1/ قصور الساف 1 /سيدي علوان 3
/ولاية سوسة:
النفيضة 1
/ولاية المنستير:
المنستير 1
/ولاية سليانة:
مكثر 1/ الروحية 1/ العروسة19/ كسرى 2/ قعفور 43/ سيدي بورويس 43/ الكريب 36/ بوعرادة 7/
ولاية الكاف:
الكاف 14/ القصور 21/ السرس 52/ قلعة سنان 39

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