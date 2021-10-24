كميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

في مايلي كميات الأمطار المسجلة في بعض الولايات خلال الــ24 ساعة الفارطة بحساب المليمتر

/ولاية تونس :

سيدي بوسعيد48 / تونس قرطاج 41

/ولاية نابل:

نابل 4/ قليبية 16

/ولاية زغوان:

مقرن 4

/ولاية جندوبة :

طبرقة 35

/ولاية بزرت:

منزل بورقيبة 40/ غزالة 26/ العزيب 51/ العالية 51/ أوتيك 88/ ماطر 30/ سجنان 6/ تينجة 38/ راس الجبل 166/ بنزرت 108/ جومين 6/ سيدي أحمد 38

ولاية باجة:

تستور 55/ عمدون 16/ تيبار 25/ نفزة11/ تبرسق 15/ مجاز الباب 28/ باجة المحطة11/ باجة المدينة 15/ باجة الجنوبية 17

/ولاية القصرين:

سبيبة 10/ جدليان 3/ فوسانة 15

/ولاية المهدية:

المهدية الميناء1/ قصور الساف 1 /سيدي علوان 3

/ولاية سوسة:

النفيضة 1

/ولاية المنستير:

المنستير 1

/ولاية سليانة:

مكثر 1/ الروحية 1/ العروسة19/ كسرى 2/ قعفور 43/ سيدي بورويس 43/ الكريب 36/ بوعرادة 7/

ولاية الكاف:

الكاف 14/ القصور 21/ السرس 52/ قلعة سنان 39



