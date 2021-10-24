الجرندي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي، يوم السبت، مكالمة هاتفية من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، جايمس كليفرلي وفق بلاغ اعلامي للوزارة



وأكد المسؤول البريطاني متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والاحترام المتبادل بينهما، مبرزا ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المراتب ليشمل المجالات المتجددة ذات الاهتمام المشترك.



وكانت المحادثة مناسبة أبرز خلالها كليفرلي أهمية قمة COP26 للمناخ التي ستحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر المقبل وفق ذات البلاغ



من جانبه، أكد الوزير الجرندي على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين، مثمنا معاضدة المملكة المتحدة للمجهودات الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.



كما تناولت المحادثة تطورات الوضع بتونس، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتصحيح المسار الديمقراطي، موضحا أن تشكيل الحكومة وانطلاقها الفوري في العمل يترجم استمرارية مؤسسات الدولة.



واشار في ذات السياق الى " مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي يريدها التونسيون وتكريس دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات" ،مؤكدا قيام رئيس الجمهورية " بمشاورات حثيثة بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في إبانها'،وفق نص البلاغ.



وحول قمة المناخ COP26 ، أكد الوزير أنها ستشكل محطة هامة لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة التغييرات المناخية وتشخيص التحديات وتجديد الدول تأكيد التزاماتها الدولية التي تعهدت بها في المجال.



وأبرز أن تونس قد انخرطت في جميع المجهودات الدولية المبذولة في سياق مقاومة التغييرات المناخية واحتواء تداعياتها وتحقيق الانتقال البيئي، وهي حريصة على الالتزام بتعهداتها والعمل بمقتضى مختلف القرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ أجندة التنمية 2030، وستبقى شريكا فاعلا إقليميا ودوليا في هذا المجال.





