مجلس الأعمال التونسي الافريقي يطلق مكتبا إقليميا جديدا بالساحل

أطلق مجلس الأعمال التونسي الافريقي، السبت، مكتبا إقليميا جديدا سيغطي ولايات سوسة والمنستير والمهدية.



ويسعى المجلس، من خلال هذا المكتب الجديد، الى المساهمة في تنمية منطقة الساحل التي لا تزال واحدة من المناطق الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتونس بفضل تنوع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفق مجلس الأعمال



كما يرنو الى فتح آفاق وأسواق جديدة للشركات لتعزيز الصادرات وتنظيم فعاليات افريقية قطاعية ومتعددة القطاعات بهدف إحداث ديناميكية اقتصادية جديدة



وتتولى مريم ادريس الرئاسة الشرفية للمكتب الاقليمي الجديد الذي يتراسه مولدي عطية ويضم كل من ليلى بن عبد الغني، نائب الرئيس المكلف بالتعليم العالي والتكوين المهني، ومنصف قلولو، نائب الرئيس المسؤول عن قطاع البناء، وكامل زراد، نائب الرئيس المكلف بقطاع النسيج وجلال الزياتي، نائب الرئيس المكلف بالقطاع الصناعي،



ويتكون المكتب كذلك من من اسكندر حاج مبروك، الامين العام المكلف بالاتصالات، ولمياء الهيشري، الأمينة العامة المساعدة، وكريم زاقية، امين مال

يشار الى ان مجلس الأعمال التونسي الإفريقي هي منظمة غير حكومية، هدفها مرافقة المؤسسات التونسية لدخول الأسواق الإفريقية و خاصة السوق الليبية.



