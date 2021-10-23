الموت يغيب  الوزير الأسبق الدّكتور عبد الباقي الهرماسي

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ وزير الثقافة الأسبق وعالم الاجتماع الدكتور عبد الباقي الهرماسي الذي وافته المنية اليوم السبت .



والراحل هو جامعي ووزير سابق، تحصّل على الإجازة في الفلسفة بجامعة السوربون سنة 1962 ثم زاول تعليمه بباريس ونال منها شهادة المرحلة الثالثة في علم الاجتماع سنة 1966 ثم توّج مسيرته العلمية بدرجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة كاليفورنيا سنة 1971.

درّس علم الاجتماع في جامعة تونس وجامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) في الفترة الفاصلة بين 1971 و 1992 تاريخ تعيينه سفيرا للجمهورية التونسية لدى اليونسكو.

كما تقلّد مسؤولية وزير الثقافة في الفترة الفاصلة بين 1996 و2004 قبل أن يعيّن وزيرا للشؤون الخارجية.

ثم تحوّل الدكتور عبد الباقي الهرماسي سنة 2006 إلى الإمارات العربية المتحدّة ليشغل خطة مستشار لدى مركز الدراسات الإستراتيجية في أبو ظبي.

وللراحل الدكتور عبد الباقي الهرماسي دراسات في سوسيولوجية السياسة والثقافة إضافة إلى مؤلفات عديدة منها " الدولة والمجتمع في المغرب العربي" و"نظرة جديدة على العالم الثالث"و" المـغرب العربي في مواجـهة التحولات الدولية" غيرها من الآثار القيّمة.

وقد ساهم الفقيد في تأليف عدة إصدارات نذكر من بينها" أزمة الديمقراطية في العالم العربي" و"التغييرات السياسية في المغرب العربي".





