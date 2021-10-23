المنتخب التونسي للرقبي بسبع لاعبات يشارك في دورتين دوليتين بفرنسا

يشارك المنتخب التونسي للرقبي بسبع لاعبات يومي 30 و31 اكتوبر الجاري في دورة دولية بمدينة تور الفرنسية الى جانب 12 منتخبا على غرار فرنسا وروسيا واسبانيا وايرلندا وبولونيا وبلجيكا.



وستكون العناصر الوطنية اثر ذلك على موعد مع دورة دولية ثانية بفرنسا ايضا يومي 5 و6 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات فرنسا وايرلندا واسبانيا (فاست فور). وستلعب المنتخبات في الدور الاول ثلاث مباريات قبل خوض الدور نصف النهائي ثم الدور النهائي واللقاء الترتيبي.



ويستعد المنتخب التونسي للرقبي بسبع لاعبات لتصفيات كاس العالم المقررة بتونس يومي 23 و24 افريل المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات افريقية. ويتاهل في اعقاب هذه التصفيات صاحب المركز الاول الى المونديال المقرر بمدينة كايب تاون بجنوب افريقيا خلال شهر سبتمبر 2022.









