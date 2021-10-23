وزارة الصحة تنظم حملة تلقيح ضد كورونا من 26 الى 31 أكتوبر الجاري تزامنا مع الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 14:15قراءة: 0 د, 41 ث
أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي اليوم السبت أن وزارة الصحة ستنظم حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بقصر المعارض بالكرم من 26 الى 31 أكتوبر الجاري تزامنا مع الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري " سياماب" الذي ينظمه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

وأوضحت ايناس قماطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة الصحة ستجند فريقا متكونا من اطارات طبية وشبه طبية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الزوار، مشيرة إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك إجراء تحاليل سريعة لتقصي هذا الفيروس كما أنه من الوارد أيضا تنظيم حملة موازية لتقصي سرطان الثدي حسب قولها

ولفتت القماطي الى أنه تم خلال الدورة 37 لصالون الابتكار في صناعات التقليدية الذي نظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 1 الى 10 أكتوبر الجاري تطعيم 600 من الزوار ضد كورونا الى جانب إجراء 50 تحليلا سريعا للفيروس .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234777



En continu

Toutes les news

السبت 23 أكتوبر 2021 | 17 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:34 15:08 12:11 06:34 05:08
Babnet
26°
Babnet26°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2222°-1924°-1923°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن