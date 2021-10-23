وزارة الصحة تنظم حملة تلقيح ضد كورونا من 26 الى 31 أكتوبر الجاري تزامنا مع الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري

أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي اليوم السبت أن وزارة الصحة ستنظم حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بقصر المعارض بالكرم من 26 الى 31 أكتوبر الجاري تزامنا مع الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري " سياماب" الذي ينظمه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري



وأوضحت ايناس قماطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة الصحة ستجند فريقا متكونا من اطارات طبية وشبه طبية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الزوار، مشيرة إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك إجراء تحاليل سريعة لتقصي هذا الفيروس كما أنه من الوارد أيضا تنظيم حملة موازية لتقصي سرطان الثدي حسب قولها



ولفتت القماطي الى أنه تم خلال الدورة 37 لصالون الابتكار في صناعات التقليدية الذي نظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 1 الى 10 أكتوبر الجاري تطعيم 600 من الزوار ضد كورونا الى جانب إجراء 50 تحليلا سريعا للفيروس .



