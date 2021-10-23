بيت الرواية يطلق جائزة المخطوط الروائي الاول

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 15:06قراءة: 0 د, 53 ث
اعلن بيت الرواية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة في بلاغ له عن فتح باب الترشح للمشاركة والتنافس قصد الحصول على جائزة المخطوط الروائي الاول وذلك في اطار جوائزه السنوية الممنوحة للكتاب في شتى المجالات الفكرية والادبية.

وحدد "بيت الرواية" بعض المقاييس التي سيقع اعتمادها لفائدة الراغبين في الترشح لنيل الجائزة من ذلك ان يكون المخطوط العمل الروائي الاول وان يكون صاحبه تونسي الجنسية وان يتم ترشيحه من قبل الكاتب بذاته دون سواه عبر وثيقة معرفة بالامضاء تؤكد ملكيته للمخطوط.
كما اكد القائمون على هذه الجائزة في ذات البلاغ "ضرورة ان يصل المخطوط بالبريد او على العنوان الالكتروني لبيت الرواية قبل يوم 31 ديسمبر القادم دون ذكر لاسم الكاتب بصفحاته الداخلية حتى تتمكن لجنة التحكيم من الاطلاع على مضمونه بكل شفافية واريحية".
هذا وسيتم الاعلان عن القائمة القصيرة للمترشحين للجائزة في شهر افريل من سنة 2022 على ان يعلن عن اسم الفائز النهائي في احتفالات جوائز بيت الرواية خلال شهر جوان القادم.
ويشار الى ان بيت الرواية خصص جائزة مالية بقيمة اربعة آلاف دينار للفائز مع طبع كتابه والترويج له ضمن برمجته السنوية للتعريف بالكتابات التونسية .

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