موت من الجيل السابق ومخلوق من الطين يفوزان بجائزة الدورة الثامنة لبرنامج "خطوات" السينمائي

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 14:56قراءة: 0 د, 52 ث
فاز فيلما "موت من الجيل السابق" لياسر الشابي/وثائقي/ و"مخلوق من الطين" لامينة الوسلاتي /روائي/ بجائزة الدورة الثامنة لبرنامج "خطوات" السينمائي الذي اختتمت فعالياتها امس الجمعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وتضمن برنامج "خطوات" التكويني الذي اقره المركز الوطني للسينما والصورة بدعم من معهد غوتة بتونس. وبالشراكة مع المكتبة السينمائية التونسية والمعهد العالي للملتيميديا بمنوبة، عرض ستة أفلام قصيرة لفنانين شبان تمكنوا خلال هذه الدورة من اتمام مختلف مراحل الصناعة السينمائية لاسيما مرحلتي الكتابة وما بعد الانتاج بتأطير عدد من محترفي صناعة السينما.

وقد تراوحت هذه الافلام بين الوثائقي والروائي بصنفيه التجريبي والخيالي والوثائقي الروائي وهي » طريفات » (وثائقي -روائي ) مدته 14 دقيقة و «200 مليم » وهو من النوع الروائي ومدته 9 دقائق و «الراء و7» (روائي -تجريبي) مدته 28 دقيقة و «مخلوق من الطين » وهو فيلم روائي مدته 17 دقيقة و «موت من الجيل السابق » وهو وثائقي مدته 28 دقيقة و «ميتروبوليس » وهو من النوع التجريبي مدته 18 دقيقة.
وتمكن هذه الجائزة الفائزين من المشاركة في مهرجان سينمائي بألمانيا وفي مهرجان «ماد فيلم » بالعاصمة الايطالية روما.

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