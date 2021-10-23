نابل: حجز 4 أطنان من دقيق السميد الغذائي وقرابة 48 ألف لتر من الحليب في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة

وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، أمس الجمعة، من حجز 4 أطنان من دقيق السميد الغذائي بمعتمدية سليمان ورفع مخالفة في الغرض من أجل مسك بضاعة بغاية المضاربة والاحتكار، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل، عادل بن حليمة، في تصريح، اليوم السبت، لـ (وات).



وأوضح المصدر ذاته انه في إطار التصدي للمخازن العشوائية تم بالتنسيق مع الحرس الوطني بسليمان مداهمة مخزن عشوائي وحجز 47 ألفا و658 لترا من الحليب الطازج نصف الدسم معبأ ذات سعة 1 لتر، بمخزن تبريد بجهة سليمان، وقد تم، في هذا الإطار، رفع مخالفة تتعلق بإخفاء بضاعة بغاية الاحتكار مما من شأنه ان يدخل اضطرابات على التزويد العادي في السوق.



وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى تواصل عمليات المراقبة بالتنسيق مع قوات الامن وذلك في إطار التصدي بصفة استباقية لعمليات المضاربة والاحتكار والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها ان تدخل اضطرابا على الأسواق.



