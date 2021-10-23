نابل: حجز 4 أطنان من دقيق السميد الغذائي وقرابة 48 ألف لتر من الحليب في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 14:43قراءة: 0 د, 42 ث
وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، أمس الجمعة، من حجز 4 أطنان من دقيق السميد الغذائي بمعتمدية سليمان ورفع مخالفة في الغرض من أجل مسك بضاعة بغاية المضاربة والاحتكار، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل، عادل بن حليمة، في تصريح، اليوم السبت، لـ (وات).

وأوضح المصدر ذاته انه في إطار التصدي للمخازن العشوائية تم بالتنسيق مع الحرس الوطني بسليمان مداهمة مخزن عشوائي وحجز 47 ألفا و658 لترا من الحليب الطازج نصف الدسم معبأ ذات سعة 1 لتر، بمخزن تبريد بجهة سليمان، وقد تم، في هذا الإطار، رفع مخالفة تتعلق بإخفاء بضاعة بغاية الاحتكار مما من شأنه ان يدخل اضطرابات على التزويد العادي في السوق.

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى تواصل عمليات المراقبة بالتنسيق مع قوات الامن وذلك في إطار التصدي بصفة استباقية لعمليات المضاربة والاحتكار والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها ان تدخل اضطرابا على الأسواق.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234772



En continu

Toutes les news

السبت 23 أكتوبر 2021 | 17 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:34 15:08 12:11 06:34 05:08
Babnet
26°
Babnet26°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2222°-1924°-1923°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن