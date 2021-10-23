رابطة الابطال - الترجي التونسي من اجل كسب فوز الترشح

وات - سيكون الترجي الرياضي التونسي في حاجة للعب باكثر واقعية ونجاعة من اجل تحقيق فوز يؤهله الى دورى المجموعات من مسابقة رابطة ابطال افريقيا عندما يستقبل الاتحاد الليبي يوم غد الاحد بملعب حمادي العقربي برادس .



ولئن عاد الترجي بتعادل ثمين من بنغازي امام الاتحاد الليبي فانه وجد صعوبة في التهديف وسيكون في حاجة لتدارك بعض العوائق الفنية من اجل اجل كسب التحدي والتاهل للدور المقبل



ورغم المقابلات التي خاضها الفريق مازال عدم الاستقرار سمة التشكيلة وخاصة في الخط الخلفي . وسينزل امين توغاي اساسيا الى جانب مواطنه لاعب الخبرة الدولي الجزائري عبد القادر بدران خاصة بعد المستوى المرضي الذي ظهر به توغاي في مقابلة الذهاب أمام الاتحاد الليبي بعد ان تعافى من اصابات لحقته في فترة ماضية وبعد ان ابعدت الاصابة المدافع خليل شمام عن حسابات الاطار الفني وسيحتاج قائد الفريق لثلاث اسابيع للتدرب على انفراد.

أما الشاب بلال شبار فأكد بدوره أنه يملك الإمكانيات الفنية والبدنية لمساعدة الفريق دفاعا.

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وعلى الصعيد الهجومي ينتظر ان يدخل المدرب راضي الجعايدي بعض التحويرات مقارنة بمباراة الذهاب في اتجاه تعزيز الخط الامامي مع امكانية اشراك حمدو الهوني اوعلاء المرزوقي خلال مجرى اللقاء. ومازال الترجي يجد صعوبة في التهديف خلال اغلب مقابلاته الماضية.والى جانب ايوالا مازال خط الهجوم يبحث عن المهاجم القناص.



ويرجح ان يعول المدرب راضي الجعايدي على تشكيلة تضم كل من معز بن شريفية ومحمد امين توغاي وعبد القادر بدران وبلال شبار وامين بن حميدة ورشاد العرفاوي و فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وايوالا وحمدو الهوني( نسيم بن خليفة).





وقد عمل المدرب راضي الجعايدي خلال الاسبوع الجاري على تصويب بعض الاخطاء خاصة في ما يتعلق باهدار الفرص والبحث عن النجاعة التي غابت عن الترجي في مقابلة ملعب شهداء بنينة يوم الأحد الماضي وفوتت على الفريق تجسيم ثلاث فرص على الاقل وضمان نتيجة مطمئنة في لقاء بنغازي .وفي المقابل سمحت المباراة الودية مع منتخب شباب العراق 1-1 بتمكين عدد من اللاعبين من فرصة اضافية للعب.



ومن جهته يؤمن فريق الاتحاد الليبي بحظوظه في التدارك وتحقيق تعادل على الاقل يمكنه من خوض ركلات الحظ املا في التاهل. وقد جاء الى تونس مبكرا لتوفير افضل ظروف التحضير



وسيدير المباراة التي ستنطلق على الساعة الخامسة مساء الحكم المصري ابراهيم نورالدين بمساعدة احمد حسام ومحمود ابو الرجال واحمد الغندور كحكم رابع.





