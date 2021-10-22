118 ألف طفل أقل من 6 سنوات يتمتعون بمنحة اجتماعية شهرية بقيمة 30 دينار تو

وات - يتمتع 118 ألف طفل تقلّ أعمارهم عن 6 سنوات (من 0 إلى 5 أعوام) ينتمون إلى العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي بمنحة شهرية بقيمة 30 دينارا، وفق رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث.



وقال بلغيث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة صحفية خصّصت، أمس الخميس، لمتابعة سير صرف المساعدات الاجتماعية إن " وزارة الشؤون الاجتماعية تأمل مستقبلا في الترفيع في عدد الأطفال المنتفعين بهذا البرنامج".



وذكّر بأن هناك نحو 50 ألف طفل ينتمون للعائلات الفقيرة من الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 5 سنوات، والمسجلين في بنك معطيات برنامج الأمان الاجتماعي، قد تمتعوا بمنحة شهرية قدرها 30 دينار، خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي انطلق منذ شهر ديسمبر 2020.

ويتنزل صرف هذه المنحة في إطار مشروع "الاستثمار في الرأس المالي البشري للأطفال بفضل نظام حماية اجتماعية مستدامة ودامجة" الممول من قبل البنك الألماني للتنمية (kfw) والذي يتم إنجازه بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف" في تونس.

خميس









