الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي: "تونس بلد محوري في محيطها الإقليمي وورقات الضغط الحقيقية بيدها لا بيد بعض الدول الأجنبية"

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 16:10قراءة: 1 د, 27 ث
وات - قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، عبد الله العبيدي "إنّ تونس بلد محوري في محيطها الإقليمي وورقات الضغط الحقيقية بيدها لا بيد بعض الدول الأجنبية التي تبحث عن تموقع لها بين منافسيها خدمة لمصالحها"، مؤكّدا أنّ ما يتم ترديده حول تسليط ضغط من قبل الجانب الأمريكي أو الأوروبي يروّج له من يقومون بالتحريض على تونس ولن يؤثّر على مستقبل العلاقات بين بلادنا وشركائها التقليديين".

وأوضح العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ السياسة الخارجية لتونس "ليست من مشمولات وزارة الخارجية فحسب وإنما هي نتاج كل الوزارات والحكومة في مجملها، بالنظر إلى انّ سياسة كل وزارة لها تفرعات خارجية في إطار التعاون الدولي، ثم يأتي بعد ذلك دور الدبلوماسية التي هي تسويق لهذه السياسات، عبر مدّ الجسور بين تونس والجهات في الخارج، في إطار سياسة خارجية شاملة".

وأشار في هذا الجانب إلى أنّ الدبلوماسية التي تديرها وزارة الشؤون الخارجية، هي تسويق للسياسة الخارجية للبلاد والتي هي نتيجة تضافر الجهود بين كلّ أجهزة الدولة ومؤسساتها، "لكن التناحر الموجود بين هذه المؤسسات، أفضى إلى تشويش بعضها على بعض، عبر أشخاص يفترض بهم تكثيف جهودهم ومؤازرة وزارة الخارجية في قيامها بمهامها الجسيمة والمعقدة وليس إلهائها عن أمّهات القضايا السياسية الإقتصادية والإجتماعية التي تعمل على فضّها".

كما اعتبر أنّ جزءا من الضغوطات المسلّطة على تونس اليوم، "سببه التحريض عليها ونشر الشائعات وإعطاء الإنطباع بأن المنظومة الحالية على وشك الانهيار، وذلك من قبل أشخاص تحمّلوا في السابق أو مازالوا يتحملون مسؤوليات مختلفة في الدولة، يفترض منهم مساعدة تونس لا العمل ضدّها".

ولاحظ عبد الله العبيدي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّ كثافة زيارة المسؤولين الأجانب إلى تونس في الفترة الأخيرة، يفسّر رغبتهم في التثبّت من تلك الأخبار التي تعدّ صحيحة بالنسبة إليهم، نظرا لصدورها عن أشخاص تقمّصوا مسؤوليات مرموقة في الدولة وذلك في ظل وجود حكومة جديدة وسفارات تشتغل في ظروف صعبة"، حسب رأيه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234649



En continu

Toutes les news

الخميس 21 أكتوبر 2021 | 15 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
27°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1828°-2026°-2221°-1921°-18
  • Avoirs en devises
    21654,2

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29128 DT        1$ =2,82708 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1869,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن