أصوات نساء تعبر عن استغرابها لعدم وجود نظام احصائي متكامل وناجع لدى وزارة العدل لرصد القضايا المنشورة في إطار تفعيل القانون عدد 58

عبرت جمعية "أصوات نساء" الإربعاء، عن استغرابها لعدم وجود نظام احصائي متكامل وناجع لدى مصالح وزارة العدل لرصد القضايا المنشورة والمفصولة في إطار تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.



ولفتت الجمعية في بيان لها، الإربعاء، تحصلها على مراسلة من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل توجه بها الى رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أفاده بمقتضاها بأن الوزارة تفتقر حاليا لنظام معلوماتي يمكن من تغطية كافة أنواع القضايا المنشورة بالمحاكم بمختلف تفريعاتها ومالاتها.



وأعربت عن استهجانها لبطء عمل القضاء في البت والفصل في جرائم قتل النساء جراء العنف، لافتة أنه بالرغم من ارتفاع منسوب جرائم القتل التي هزت الرأي العام وراحت ضحيتها نساء تونسيات تعرضن للعنف القاتل، لم تفصل المحاكم التونسية خلال السنة القضائية 2019-2020، إلا في جريمتين اثنين خلال سنة قضائية كاملة.



وأكدت أصوات نساء أن هذه الممارسات من شأنها "أن تكرس ثقافة التطبيع مع العنف والإفلات من العقاب في أذهن المعتدين"، وفق نص البيان.



وطالبت في هذا السياق،رئاستي الجمهورية والحكومة، بسن قوانين تلزم وزارة العدل وكافة الوزارات باعتماد أنظمة إحصائية حديثة علنية تستجيب لمتطلبات المرحلة و تكرس حق النفاذ الى المعلومة الى كافة التونسيين و التونسيات.



كما دعت إلى الترفيع من الميزانية المخصصة لهيئة النفاذ للمعلومة بما أن القانون الأساسي للميزانية و قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية هي اليوم من مشمولات رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.



وحملت أصوات نساء مسؤولية الرئاستين الى جانب كافة المتدخلين في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الاحصاء وتتبع المعتدين والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.



وجددت تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء، داعية الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.



