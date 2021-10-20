الجرندي يشارك غدا الخميس بطرابلس في المؤتمر الوزاري الدولي حول "مبادرة استقرار ليبيا"

يؤدّي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، زيارة إلى دولة ليبيا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول "مبادرة استقرار ليبيا"، الذي سينعقد غدا الخميس بالعاصمة طرابلس، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.



وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأن مشاركة الجرندي في هذا المؤتمر، ستكون مناسبة هامة لنقل رسالة دعم ومساندة من رئيس الدولة إلى القيادة الليبية، والتأكيد مُجدّدا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي ومعاضدتها لجهوده ومساعيه لاستكمال مساره السياسي، بما يتيح له تأسيس دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة، في كنف الأمن ووحدة وسلامة أراضيها، والتفرغ إلى إعادة البناء والإعمار.



كما سيجري الجرندي لقاءات مع نظرائه من عديد الدول الشقيقة والصديقة، ستتناول بالبحث المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





