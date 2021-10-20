الحرس الديواني يحجز بضائع بقيمة 24،8 مليون دينار خلال سبتمبر 2021

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 15:51قراءة: 0 د, 36 ث
تمكنت وحدات الحرس الديواني خلال شهر سبتمبر 2021 من إحباط عمليّات تهريب بضائع مختلفة بقيمة جملية بلغت 24،8 مليون دينار، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل تراب الجمهوريّة، وفق ما أكّدته الديوانة التونسيّة، في بلاغ اصدرته، الإربعاء .

وشملت البضائع المحجوزة 670 ألف علبة سجائر قدرت قيمتها ب1،13 مليون دينار ومبالغ من العملة التونسيّة والأجنبية فاقت المليون دينار وملابس جاهزة وأحذية بقيمة 1،5 مليون دينار كما تمكن جهاز الحرس الديواني من حجز كميّات من الذهب بقيمة ناهزت ال 700 ألف دينار و13725 حبة دواء مخدر علاوة على كميّات هامة من بضائع أخرى مختلفة بلغت قيمتها الجملية 7،5 مليون دينار.

كما قدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة ب13،8 مليون دينار وتضم شاحنات غير مدرجة بالسلسلة المنجمية وسيّارات استعملت لنقل الموّاد المهرّبة.

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