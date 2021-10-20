تطاوين: عملية بيضاء لمجابهة الفيضانات وتنظيم النجدة في إطار الاستعداد لموسم الأمطار

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 18:05قراءة: 0 د, 54 ث
وات - نفّذت، الادارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين، صباح اليوم الاربعاء، في إطار التوقي من فيضانات محتملة جراء أمطار الخريف، عملية بيضاء جمعت فيها الآليات ومختلف الوسائل والامكانات التي حددتها ووضعتها مختلف الادارات الجهوية على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة عند الحاجة.

وانطلقت هذه العملية، من خلال تصور انحدار مياه غزيرة عبر الاودية المحيطة بمدينة تطاوين، وتمت متابعتها عبر قاعة التصرف في المخاطر بمركز الولاية، حيث تم تشغيل مختلف أجهزة الرصد والكاميرات المركزة على النقاط الحساسة في مجاري هذه الاودية، ووضع نقاط مراقبة متحركة في اتصالات مع هذه القاعة، التي تم تجهيزها في وقت سابق من العام الجاري من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية، العقيد مراد الصغير، في تصريح لـ(وات)، انه تم في إطار الاعداد لهذه العملية، القيام بعديد المعاينات وجلسات العمل لاحكام التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية، إضافة الى تنظيف الاودية بالتعاون مع البلديات والمندوبية الجهوية للفلاحة والادارة الجهوية للتجهيز.
واشار ذات المصدر، الى ان متابعة الوضع المحتمل في مجاري الاودية والنقاط الزرقاء في الجهة تم بنجاح من خلال جميع مراحل هذه العملية البيضاء، حسب تعبيره.

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