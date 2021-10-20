في عريضة لأساتذة جامعيين ومثقفين.."تونس لا تعيش تحت حكم ديكتاتور بدعم من الجيش والأمن.".

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 13:47قراءة: 1 د, 40 ث
وات - اعتبر عدد من الاساتذة الجامعيين والشخصيات الوطنية والمثقفين، أن البعض يشن في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، حملات في وسائل الاعلام الوطنية والدولية لاتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد "بالاستبداد"، معتبرين أنه خلافا للصورة التي تتداول في هذه الوسائل "بكل حرية ودون قيود ، فان تونس لا تعيش تحت حكم ديكتاتور بدعم من الجيش والأمن".

وجاء في عريضة امضاها 39 شخصية من بينهم اساذة جامعيون وشخصيات وطنية ومثقفون ، أن التقارير الصحفية التي تروج لمعلومات مغلوطة ومغرضة في بعض الصحف والقنوات التلفزية تنم اما عن جهل أو عن رغبة في الاساءة لتونس وتطلعات شعبها الى تحقيق انتظاراتهم بعد 14 جانفي 2011.

وشدد الممضون على العريضة على رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي أو مس من السيادة الوطنية، مشيرين إلى أهمية التضامن الدولي ومساهمة المثقفين الصادقين في دعم حرية وكرامة الشعوب.

وبخصوص اجراءات 25 جويلية، اعتبر المضمون على العريضة انها مثلت ردا حاسما من الرئيس قيس سعيد على المطالب الشعبية بوضع حد لهيمنة الاسلاميين وشركائهم على الاقتصاد ومؤسسات الدولة ،مضيفين ان تعليق اعمال البرلمان من قبل رئيس الجمهورية كان الهدف منه وضع حد للازمة السياسية واعادة تركيز دولة القانون لا تخضع فيها السلطة القضائية للماسكين بالسلطة اوالمجوعات المافيوزية

وعبر الممضون في جانب أخر، عن ثقتهم المبدئية في الحكومة الجديدة، باعتبارها حكومة غير مسبوقة في تاريخ تونس المستقلة ، وهي حكومة غير حزبية تقودها امرأة، مع تمثيلية فريدة للمراة .

كما اكدوا على قناعتهم بأن خلق ظروف مادية ومعنوية جديدة للتونسيين هي بالضرورة مسار طويل وشاق، وذلك بسبب سوء الاوضاع جراء منظومات الحكم السابقة، مجددين تمسكهم باحترام الحريات العامة والفردية ومواصلتهم الدفاع عنها ايا كانت السلطة القائمة.

و اعرب الممضون على العريضة عن ثقتهم في قدرة الشعب التونسي على ايجاد الطرق لتحقيق الكرامة والعدالة والحرية، بعيدا عن الحلول القانونية والسياسية المسقطة ومحاولات الهيمنة على الصعيدين الوطني والدولي.

يشار الى ان من بين الممضين على هذه العريضة اساتذة جامعيون على غرار سليم اللغماني والصادق بلعيد ويوسف الصديق ومحمد كرو وعايشة الفيلالي وسامي العوادي ولطفي الارقط الى جانب ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحفيين من بينهم بالخصوص الاخضر لالة ومنصف بن مراد وحسام الحامي وابراهيم اللطيف والهاشمي بن فرج ...

Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 234575

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h 46m |           
حتى لو امضوا اثناش مليون تونسي على العريضة سيبقى انقلاب و دكتاتورية

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h 43m |           
حتى لو امضوا اثناش ملبون تونسي على العريضة سيبقى انقلاب و دكتاتورية

Bensa94  (France)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h 29m |           
Enfin la protection de ennahda des corrompus et des mafieux est tombée
le jugement de ces voleurs doit démarrer

Observateur  (Canada)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 18h 01m |           
عادي ،الكلهم كانوا طلبة تجمعيون وصلوا بالتطبيل .و سيواصلون فيما تبقى لهم من حياة العبودية و الرخص و الإذلال و الحقارة و النذالة التي إختاروها لأنفسهم، في نفس الدرب

Mnasbad  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 15h 59m |           
كلهم زنادقة وعامانجيين

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 15h 53m |           
ما يقع تداوله "بكل حرية ودون قيود" هي رسائل التأييد والافتراءات والكذب التي تصب في هذا الاتجاه وحرق الدستور امام المسرح
اما اصحاب الاراء المعارضة من سياسيين ونواب شعب يعتقلون ويحاكمون في المحكمة العسكرية ويوضعون تحت الاقامة الجبرية مثل ياسين العياري والعلوي ومخلوف والمرزوقي ...
وما يعبر عنه بـ"المطالب الشعبية بوضع حد لهيمنة الاسلاميين وشركائهم على الاقتصاد ومؤسسات الدولة" هي مطالب لوبيات وبعض سياسي احزاب الصفر فاصل وليست شعبية كما تؤكده كل الانتخابات السابقة
فكفاكم ادعاءاتا وكذبا وبهتانا

Observateur  (Canada)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 15h 30m |           
Ce sont toujours les mêmes sbires des anciens dictateurs qui font maintenant surface pour supporter leur nouveau maître

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 14h 47m |           

والله نكبة هذا الوطن في هذه الشرذمة التي دمرت الوعي و العقل خدمة لحقدها الاديولوجي
يعني مساندتكم اليوم لما حصل هو عين الغباء اصلا
ماذا لو انقلب على من انقلب اليوم منقلب اخر ووجد من يدعمه من امثالكم في الشق المقابل هل تقبلون سحقكم و احراقكم بحجة تصحيح المسار و التفويض الشعبي
في الدول المتخلصة من امثالكم الولاء للدولة و الوطن و الاحتكام للقانون و المؤسسات ولكنكم للاسف اغبياء سياسة و نظرا لمستواكم الاكاديمي فلستم سوى عملاء و اعداء لهذا الوطن



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