سيدي بوزيد: حجز 5 شاحنات محملة بالفسفاط قادمة من قفصة من طرف عمال منجم الفسفاط بالمكناسي

وات - قام عدد من عمال منجم فسفاط المكناسي، مساء اليوم الثلاثاء، بحجز 5 شاحنات محملة بالفسفاط قادمة من الحوض المنجمي بقفصة، وذلك بعد إقدامهم على غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس أمام الشاحنات المخصصة لنقل الفسفاط.



ويطالب المحتجون بصرف أجورهم المتوقفة منذ شهر ماي الماضي، وتفعيل مختلف المحاضر الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية، وحلحلة مشروع فسفاط المكناسي الذي يشهد تعطلا خلال الأشهر الأخيرة.



ويشار إلى أن عمال منجم فسفاط المكناسي قد نظموا مسيرة على الأقدام باتجاه العاصمة خلال نهاية شهر سبتمبر الماضي لعرض قضيتهم على رئيس الجمهورية. وقد تعهد إثرها أحد مستشاري رئيس الدولة بحل الإشكال في أقرب وقت.



